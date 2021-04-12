ВМФ России получит подлодку «Казань» в мае

Фото: скриншот

Атомная подлодка «Казань» должна выйти в море в ближайшее время еще раз, после этого ее передадут в состав ВМФ России, сообщили в «Интерфаксе».

«Передача подлодки флоту запланирована на май», — сказал один из источников.

Отмечается, что судно прошло все испытания и готово к передаче.

Напомним, в начале февраля генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что подлодка в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ. Тогда, по его словам, она находилась на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний, не возникало. В корпорации готовились завершить часть своих работ к концу февраля.

Позже сообщалось, что головную атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в мае — июне 2021 года.