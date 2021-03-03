СМИ: сроки передачи подлодки «Казань» ВМФ России вновь перенесли

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Головную атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в мае-июне 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В начале февраля генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что подлодка в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ. Тогда, по его словам, она находилась на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний, не возникало. В корпорации готовились завершить часть своих работ к концу февраля.

В январе генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко сообщал, что подлодку уже готовят к передаче флоту.

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Сейчас, по данным ТАСС, запланирован еще один контрольный выход субмарины в море, после чего проведут ревизию узлов и механизмов. Только затем на подлодке поднимут Андреевский флаг. Программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» АПЛ «Казань» выполнила, других пусков не планируется.

«Казань» спустили на воду 31 марта 2017 года, сроки ее передачи флоту неоднократно переносились.

Татьяна Леухина