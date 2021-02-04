Атомная подлодка «Казань» находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ. Сейчас она находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов.

На сегодняшний день нет вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний. «Готовимся закончить свою часть к концу февраля», — заявил «Интерфаксу» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Фото: скриншот

В декабре подлодка успешно отстрелялась ракетами «Оникс» и «Калибр» в Белом море.



«Казань» спустили на воду 31 марта 2017 года, сроки ее передачи флоту неоднократно переносились. Госиспытания атомной подводной лодки ожидалось завершить до конца 2020 года, после их успешного прохождения она войдет в состав Северного флота России.

Татьяна Леухина