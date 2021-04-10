В Казанском музее соцбыта представили вещи конструктора Сергея Королева — видео

Фото: Рустем Валиахметов

В Казанском музее соцбыта представили вещи, принадлежавшие конструктору Сергею Королеву. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Знаменитый ученый жил в Казани с 1942 по 1945 год на улице Лядова, 5. В музей дочь Евгения Глушко передала мебель, фотографии, книги, газетные и журнальные вырезки, корреспонденцию отца.

Кроме того, в музее представили уникальные фотографии космонавта Юрия Гагарина во время визита в Египет в 1962 году.

В начале апреля российский актер, режиссер, публицист Вениамин Смехов привез в Казанский музей социалистического быта афишу, на которой участники премии «Фигаро», прошедшей в Театре Андрея Миронова в Санкт-Петербурге, выразили слова поддержки экспозиции «Караченцов. Жизнь и судьба», посвященной народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.

