В Казанском музее соцбыта представили вещи конструктора Сергея Королева — видео
В Казанском музее соцбыта представили вещи, принадлежавшие конструктору Сергею Королеву. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Знаменитый ученый жил в Казани с 1942 по 1945 год на улице Лядова, 5. В музей дочь Евгения Глушко передала мебель, фотографии, книги, газетные и журнальные вырезки, корреспонденцию отца.
Кроме того, в музее представили уникальные фотографии космонавта Юрия Гагарина во время визита в Египет в 1962 году.
В начале апреля российский актер, режиссер, публицист Вениамин Смехов привез в Казанский музей социалистического быта афишу, на которой участники премии «Фигаро», прошедшей в Театре Андрея Миронова в Санкт-Петербурге, выразили слова поддержки экспозиции «Караченцов. Жизнь и судьба», посвященной народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.
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