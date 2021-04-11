На двух реках Татарстана сохраняется превышение отметки выхода воды на пойму

В двух районах Татарстана сохраняется превышение отметки выхода воды на пойму, МЧС оповестило о штормовом неблагоприятном гидрологическом явлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В восемь утра на реке Кубня Кайбицкого района РТ пойма была затоплена на глубину 80 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 73 см.

На реке Берсут в Мамадышском районе РТ сохраняется выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 25 см. Текущий уровень ниже отметки опасного уровня на 113 см.

Ранее «Реальное время» сообщало, каким населенным пунктам Татарстана может грозить подтопление этой весной.



Алексей Нечаев