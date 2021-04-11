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Министр обороны Германии:«Куда перемещаются российские войска»

08:35, 11.04.2021 2
Министр обороны Германии:«Куда перемещаются российские войска»
Фото: wikipedia.org

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Twitter.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — утверждает Крамп-Карренбауэр.

Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал: «Обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    "«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — утверждает Крамп-Карренбауэр." Запад совсем обнаглел, уже требует отчёта по передвижению на собственной территории!
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    Анонимно 11 апр
    Алексей Нечаев, Вас мнение от утверждения отличать учили?
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