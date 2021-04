Министр обороны Германии:«Куда перемещаются российские войска»

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Twitter.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — утверждает Крамп-Карренбауэр.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ