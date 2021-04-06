В России начали проверку боевой готовности войск

Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны Сергей Шойгу потребовал: «Обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

4 048 учений различного масштаба пройдут в апреле. Из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Сообщается, что проверки пройдут во всех военных округах, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов, Камчатки и на Северном флоте.

Ранее сообщалось, что по всей России стартует весенний призыв. Из Татарстана призывников будут отправлять на место прохождения службы с 20 апреля 2021 года до 10 июля 2021 года.

Алексей Нечаев