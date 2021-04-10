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Под Казанью жители села передвигаются по затопленным улицам на лодках — видео

16:17, 10.04.2021
Под Казанью жители села передвигаются по затопленным улицам на лодках — видео
Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Жителям села Куралово под Казанью приходится плыть на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На опубликованных кадрах видно затопленную деревенскую улицу и двоих мужчин, плывущих на лодке. Улицу затопило так, что половина дерева ушла под воду.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, за сутки воды на реках прибыло от 52 до 190 см. Сложная обстановка складывалась на реке Киндерке в Казани, реке Сулице в Верхнеуслонском районе и реке Берле Кайбицкого района. Под водой оказались 40 придомовых территорий, пять низководных мостов и одна грунтовая дорога в девяти муниципальных образованиях республики: в Казани, Апастовском, Арском, Лаишевском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Нурлатском, Новошешминском районах.

В конце марта в Казани заметили мужчину, «вылавливавшего» рыбу в большой луже.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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