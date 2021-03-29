Соцсети: казанец рыбачил в луже на улице Голубятникова

Фото: скриншот

В Казани заметили мужчину, который вылавливает рыбу в большой луже. Об этом сообщили в социальных сетях.

По словам автора видео, огромная лужа находится на улице Голубятникова. «Здесь люди уже начали рыбачить», — шутливо подмечает закадровый голос. Мужчина подходит к «рыбаку», спрашивает об улове и показывает ведро с рыбой.

«Такими темпами того и гляди крокодилы заведутся», — говорится в посте.

С приходом тепла в Казани дороги превратились в настоящие реки. Так, в Приволжском районе затопило поселок Отары. Пользователи соцсетей шутят, что в ближайшее время им нужно пересаживаться на вездеходы и лодки.

Также на прошлой неделе затопило двор на улице Окольной. Местные жители отправляли несколько жалоб в «Народный контроль», но, по их словам, все безрезультатно.