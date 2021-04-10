К утру в Татарстане подтоплены десятки домов, пять мостов и дорога

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Татарстане продолжают бороться с последствиями паводка. За сутки воды на реках прибыло от 52 до 190 см. По данным МЧС РТ, сложная обстановка складывалась на реке Киндерке в Казани, реке Сулице в Верхнеуслонском районе и реке Берле Кайбицкого района.



Под водой оказались 40 придомовых территорий, пять низководных мостов и одна грунтовая дорога в девяти муниципальных образованиях республики: в Казани, Апастовском, Арском, Лаишевском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Нурлатском, Новошешминском районах.



Работа по ликвидации последствий идет во всех указанных населенных пунктах, сообщают спасатели. Так, в Столбище, где затоплены 20 придомовых территорий, провели водоотведение талых вод. «Угроза дальнейшего подтопления отсутствует, зафиксирован спад воды, в рамках работы привлечена группировка сил и средств в количестве 50 человек и 18 единиц техники, в том числе четыре единицы инженерной техники — два экскаватора и два погрузчика (от МЧС пять человек и одна единица техники)», — сообщили в ГУ МЧС РФ.

Также затоплены два низководных моста в Буинском районе на реке Свияге вблизи н.п. Киять, перелив над мостом составляет 145 см, и Черки-Кильдуразы, перелив над мостом составляет 140 см; один низководный мост в Новошешминском районе на реке Шешме в селе Слобода Архангельская, перелив над мостом составляет 17 см; один низководный мост в Нурлатском районе на реке Большой Черемшан в н.п. Урняк, перелив над мостом составляет 20 см; и один временный низководный мост в Высокогорском районе на реке Суле в н.п. Тимофеевка, перелив над мостом составляет 15 см.



Кроме того, талыми водами затопило участок грунтовой автодороги в Арском районе в н.п. Качелино, перелив над дорогой составляет 120 см. Движение по подтопленным мостам и дороге ограничено, выставлены запрещающие знаки и ограждения.



Выполненные превентивные противопаводковые мероприятия позволили освободить от воды 79 придомовых территорий, добавили в МЧС. Но сегодня специалистами прогнозируется подтопление еще одного низководного моста в Азнакаевском районе на реке Ик в н.п. Тумутук. За сутки в Татарстане по номеру 112 поступило 74 сообщения о подтоплении придомовых территорий и уличной дорожной сети.