В Татарстане в мае могут открыть летние веранды ресторанов
В Татарстане в мае могут открыть летние веранды ресторанов. Об этом в интервью Андрею Кузьмину рассказала директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова, сообщает ИА «Татар-информ».
«Я надеюсь, массовая вакцинация даст эффект и сможем работать в мае нормально, мы хотим открыть веранды. И если мы ведем речь о том, что сейчас нельзя снять ограничения в залах, то мы хотим, чтобы нам на верандах разрешили продлить время работы», — сказала Шарафутдинова.
Напомним, в Татарстане заведениям общепита разрешено работать до 00.00. Ночью бары и рестораны не должны принимать посетителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Татарстана сохранит действующие ограничения в республике.
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