В Менделеевске из-за угрозы подтопления ведут круглосуточное дежурство на реке Тойме

В Менделеевске из-за угрозы подтопления ввели круглосуточное дежурство на реке Тойме. В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности парка «Ушковские острова».

По данным отдела МЧС РТ по Менделевскому району, наиболее опасная зона подтопления находится в русле Тоймы. Лед на реке разбивают экскаваторами.

По словам заместителя главы Менделевского района Лейсан Галеевой, заторы льда в Тойме могут в любой момент вызвать поднятие уровня воды до критических отметок.



Дежурство на реке осуществляют представители администрации муниципалитета и соответствующих служб. На случай чрезвычайной ситуации подготовлена необходимая спецтехника, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Менделевского района РТ.

Напомним, на этой неделе на реке Берсут в Мамадышском районе РТ и на реке Кубне в селе Чутеево Кайбицкого района РТ зафиксировали превышение отметки выхода воды на пойму.



Также из-за повышения уровня воды в реках Татарстана оказались затоплены некоторые объекты: низководные мосты рядом с населенными пунктами Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района на реке Свияге, грунтовая проселочная дорога в селе Качелино Арского района. А в селе Никольском Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога.





Татьяна Демина