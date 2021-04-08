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В Татарстане провалилась дорога из-за подмыва водопропускных труб

17:27, 08.04.2021
В Татарстане провалилась дорога из-за подмыва водопропускных труб
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в селе Никольское Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня в 13.00. Отмечается, что нет угрозы подтопления населенных пунктов. Место происшествия перекрыли. У села имеется несколько дополнительных выездов, поэтому осыпь дороги не влияет на прямое транспортное сообщение с деревней. Реконструкция производилась в 2017 году.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Отары затопило единственную дорогу, ведущую в город, — улицу Центральную, причем не только для машин: под воду ушли даже тротуары.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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