В Татарстане провалилась дорога из-за подмыва водопропускных труб

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в селе Никольское Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня в 13.00. Отмечается, что нет угрозы подтопления населенных пунктов. Место происшествия перекрыли. У села имеется несколько дополнительных выездов, поэтому осыпь дороги не влияет на прямое транспортное сообщение с деревней. Реконструкция производилась в 2017 году.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Отары затопило единственную дорогу, ведущую в город, — улицу Центральную, причем не только для машин: под воду ушли даже тротуары.



Алексей Нечаев