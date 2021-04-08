В Татарстане провалилась дорога из-за подмыва водопропускных труб
В Татарстане в селе Никольское Спасского района из-за подмыва водопропускных труб на реке Бездне провалилась грунтовая дорога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел сегодня в 13.00. Отмечается, что нет угрозы подтопления населенных пунктов. Место происшествия перекрыли. У села имеется несколько дополнительных выездов, поэтому осыпь дороги не влияет на прямое транспортное сообщение с деревней. Реконструкция производилась в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в казанском поселке Отары затопило единственную дорогу, ведущую в город, — улицу Центральную, причем не только для машин: под воду ушли даже тротуары.
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