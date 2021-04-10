В Татарстане ежегодную выплату ко Дню Победы получат 749 ветеранов
В Татарстане ежегодную выплату ко Дню Победы получат 749 ветеранов Великой Отечественной войны. Ее размер составляет 10 тыс. рублей.
«Выплата производится без заявления на основании данных, имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР», — сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.
Их татарстанских ветеранов, кому положена единовременная выплата в преддверии 76-летия Победы, 167 — инвалиды Великой Отечественной войны, остальные 582 — ее участники, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, в прошлом году в Татарстане 31 803 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременно суммарно выплатили 1,8 млрд рублей. В соответствии с указом президента России Владимира Путина выплаты в размере 75 тыс. рублей получили инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих. По 50 тыс. рублей выплатили труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
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