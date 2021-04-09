В Казани арестовали до 7 июня сотрудника ГИДД по делу о ДТП с пятью пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

29-летнего экс-полицейского Максима Абрамова, подозреваемого в выезде на красный свет и аварии с пятью пострадавшими, арестовали до 7 июня текущего года.

Решение об аресте вынес в пятницу 9 апреля Вахитовский районный суд, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня СК попросил ареста экс-сотрудника ГАИ. На момент ДТП подозреваемый занимал пост инспектора ДПС в ГАИ Казани, по итогам служебной проверки его уволили. Дело было принято Следкомом днем ранее. Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко