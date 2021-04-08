Виновником ДТП с пятью пострадавшими в Казани может быть сотрудник ГИБДД

Фото: ГИБДД Казани

Как инспектор ДПС скрылся с места происшествия

Вероятным виновником ДТП с пятью пострадавшими, которое произошло в ночь на 7 апреля на улице Островского в Казани, оказался теперь уже бывший инспектор ДПС, выяснило «Реальное время». Речь идет о молодом человеке 1992 года рождения Максиме Абрамове, в ГИБДД Татарстана он служил как минимум с 2019 года. Решение о его увольнении было принято вчера, уже после ДТП.

Именно Абрамову принадлежит авто с госномером 111. Интересно, что и номер телефона молодого человека имеет это сочетание цифр.

ДТП произошло в 23.55 6 апреля: по сообщению ГИБДД Казани, водитель автомобиля Hyundai, за рулем которого и был молодой гаишник, выехал на красный свет и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mitsubishi получили сочетанные травмы и были госпитализированы в больницу. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mitsubishi получили сочетанные травмы и были госпитализированы в больницу. Фото tatarstan24.tv

Сегодня МВД Татарстана официально подтвердило, что за рулем Hyundai был сотрудник полиции, не уточняя, какого именно подразделения внутренних дел. По данному факту назначена служебная проверка. Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин еще накануне принял решение об увольнении этого сотрудника из органов внутренних дел.

ГСУ МВД по Татарстану по факту ДТП возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2. ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Однако, как обращают внимание источники «Реального времени», теперь дело, вероятно, передадут в Следственный комитет. В настоящий момент такое решение не принято.

«Реальному времени» удалось связаться с предполагаемым виновником ДТП — он заявил корреспонденту издания, что машина ему не принадлежит и сам он за рулем не был, на другие вопросы отвечать он не стал.

Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин еще накануне принял решение об увольнении этого сотрудника из органов внутренних дел. Фото: tatarstan.ru

Меньше полугода назад ДТП в Казани устроил бывший следователь

Напомним, что несколько месяцев назад, в конце декабря 2020 года, в Казани произошло другое резонансное ДТП с участием молодого бывшего силовика. Парень 27 лет, будучи нетрезвым, за рулем Kia Optima выехал на встречную полосу, столкнулся лоб в лоб с автомобилем такси Volkswagen Polo. Водитель такси серьезных травм не получил, но пассажирка, поступившая в больницу с травмой головы и повреждением внутренних органов, скончалась.



Выяснилось, что за рулем Kia Optima был бывший следователь второго отдела по особо важным делам татарстанского Следкома Рамиль Мубаракшин. Он разъезжал на автомобиле со снятыми госномерами (их позже нашли в багажнике), алкотестер выявил у предполагаемого виновника наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.

Из органов его уволили буквально за несколько дней до трагедии. Вину Мубаракшин признал в полном объеме.

Александр Артемьев