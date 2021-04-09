СК просит ареста экс-сотрудника ГАИ Казани по ДТП с пятью пострадавшими

Фото: "Реальное время"

В Вахитовский райсуд Казани поступило ходатайство СК по делу 29-летнего экс-полицейского Максима Абрамова, его подозревают в выезде на красный свет и аварии с пятью пострадавшими. Следователи просят суд арестовать его, передает журналист «Реального времени».



На момент ДТП подозреваемый занимал пост инспектора ДПС в ГАИ Казани, по итогам служебной проверки его уволили.

Резонансная авария произошла 6 апреля за несколько минут до полуночи. По предварительным данным следствия, подозреваемый водитель автомобиля Hyundai выехал на красный свет, столкнулся с Mitsubishi Lancer и скрылся с места происшествия. Водитель Mitsubishi и четыре его пассажира попали в больницу. Пострадавшим от 17 до 19 лет. Водителя Hyundai полицейские установили в рамках плана «Перехват».

По решению прокурора Казани Олега Дроздова, расследование дела 8 апреля было передано из МВД в СК.