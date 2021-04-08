В Казани передали в Следком уголовное дело о ДТП, устроенном сотрудником ГИБДД

Фото: ГИБДД Казани

Уголовное дело о ДТП, в котором пострадали пять человек, принято органами СК РФ по РТ. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



По версии следствия, около полуночи 6 апреля водитель автомобиля Hyundai на перекрестке улиц Островского и Миннуллина в Казани не убедился в безопасности маневра и выехал на красный. Он столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mitsubishi получили сочетанные травмы, их госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы №7.

Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся — его удалось установить действиями сотрудников Госавтоинспекции по перехвату. Им оказался 29-летний сотрудник полиции.

Министр внутренних дел по Татарстану принял решение об увольнении сотрудника из органов. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по РТ.

В прокуратуре РТ уточнили — решение об изъятии дела из производства ГСУ МВД Татарстана для передачи в СК принял прокурор Казани Олег Дроздов.

Фото: ГИБДД Казани

Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко