Мэр Казани сравнил городские ливневки с российским футболом

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос о городских ливневках, которые не справляются с нагрузкой, сравнил их с российским футболом.



«Казанские ливневки — это, как российский футбол. Их принято ругать везде и всегда», — сказал он, отметив, что на некоторых улицах ливневок нет вообще. В Казани всего 430 км ливневой канализации, при этом часть инфраструктуры появилась еще в советское время.

Мэр пояснил, что при капитальном строительстве такие вопросы сразу решаются. Например на Максимова, Братьев Баталовых и на БКК. Метшин подчеркнул, что это миллиардные затраты — каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала года в Казани прочистили 2,5 км ливневой канализации, а еще запустили систему «Открытая Казань» для приема сообщений жителей многоквартирных домов о подтоплениях во дворах.

Проблемы с ливневой канализацией не только у Казани, но и у Челнов — износ сетей оценили в 65%, на устранение проблем автограду понадобится порядка 6 млрд рублей. Ранее прокуратура Челнов потребовала привести ливневки в порядок.

Маргарита Головатенко