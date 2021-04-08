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Мэр Казани сравнил городские ливневки с российским футболом

16:04, 08.04.2021 7
Мэр Казани сравнил городские ливневки с российским футболом
Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос о городских ливневках, которые не справляются с нагрузкой, сравнил их с российским футболом.

«Казанские ливневки — это, как российский футбол. Их принято ругать везде и всегда», — сказал он, отметив, что на некоторых улицах ливневок нет вообще. В Казани всего 430 км ливневой канализации, при этом часть инфраструктуры появилась еще в советское время.

Мэр пояснил, что при капитальном строительстве такие вопросы сразу решаются. Например на Максимова, Братьев Баталовых и на БКК. Метшин подчеркнул, что это миллиардные затраты — каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала года в Казани прочистили 2,5 км ливневой канализации, а еще запустили систему «Открытая Казань» для приема сообщений жителей многоквартирных домов о подтоплениях во дворах.

Проблемы с ливневой канализацией не только у Казани, но и у Челнов — износ сетей оценили в 65%, на устранение проблем автограду понадобится порядка 6 млрд рублей. Ранее прокуратура Челнов потребовала привести ливневки в порядок.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    То есть в советское время ливневки строили, а при футболисте -Метшине нет ?
    Ливневки ушли в откаты ?
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    Анонимно 08 апр
    Где их строили? На каждой улице хотите сказать? Перечислите, оч интересно
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    Анонимно 08 апр
    У Совка были и положительные стороны, но ливневки тогда были даже хуже, чем сейчас.
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  • Анонимно 08 апр
    А какой у него ровный загар, даже на пальцах . Зачет.
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  • Анонимно 08 апр
    За 15 лет мэрства стало только хуже, где прогресс с ливневками?
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    Анонимно 08 апр
    для меня лучше прогресс в строительстве школ, парков, ремонте больниц. Чем эти ливневки...
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  • Анонимно 08 апр
    Ливневки были прямо в Булак с ул. Ленина. Булак остался, улицу перименовали. А ливневка где? На ул.Мусина возле автоцентра Лада Колесова с болот собирают в речку водицу и под землю её. И куда она? в Казанку рядом с Ривьерой? Ливневки должны быть в человеческий рост, чтобы дворники их могли очищать лопатами.
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