Матвиенко заявила, что Россия войдет «в новое постковидное время» раньше других стран

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Россия раньше других стран снимет большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и вступит «в новое постковидное время». Об этом она заявила в своей колонке на сайте «Парламентской газеты».

«Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы», — считает Матвиенко.

В подтверждение своей точки зрения она сослалась на статистику, которая показывает, что все больше россиян во всех регионах страны хотят сделать прививку от COVID-19.

«Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться», — констатировала Матвиенко.

Фото: Максим Платонов

Она также добавила, что российская система здравоохранения выдержала испытание коронавирусом, а потери и издержки страны от пандемии значительно ниже, чем у многих других государств.

По данным оперштаба на 8 апреля, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 4 614 834 человека. Страна входит в число лидером по количеству инфицированных.

Татьяна Демина