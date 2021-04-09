В Индии предложили провести «праздник вакцинации»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил организовать в стране с 11 по 14 апреля «праздник вакцинации» («Тика Утсав»). По его словам, мероприятие должно позволить вакцинировать от коронавируса как можно больше жителей страны.

Моди отметил, что в Индии на сегодняшний день нет оснований для объявления нового локдауна. По его мнению, можно ограничиться введением комендантского часа и организацией защитных зон на территориях, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

«Сейчас все больше случаев протекает бессимптомно. Люди чувствуют, что у них есть какая-то легочная болезнь, а затем они заражают всю семью», — обратил внимание Моди.

Фото: Максим Платонов (архив)

Он добавил, что для предотвращения распространения инфекции важно оргнизовать тестирование население, пишет ТАСС. Моди считает, что индийская молодежь должна помочь вакцинироваться лицам старше 45 лет. Прививочная кампания в Индии стартовала 16 января.

Отметим, что Индия находится в числе лидеров по количеству заразившихся COVID-19. По данным ВОЗ на 8 апреля, в стране зарегистрировано 12 928 574 инфицированных.

Татьяна Демина