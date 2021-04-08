ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев СOVID-19 с 17 января

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 667 026 человек — это максимальный суточный прирост с 17 января текучего года. Общее количество инфицированных достигло 132 730 691 человека.

По данным ВОЗ, за сутки от COVID-19 умерли 13 043 человека. Всего в мире жертвами коронавируса стали 2 880 726 человек.

Более трети новых случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 225 361 человек. На втором месте по числу заболевших за сутки страны Европы — 221 379 человек, на третьем — Юго-Восточная Азия — 140 405, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По данным ВОЗ, наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в США (30 541 000), Бразилии (13 100 580), Индии (12 928 574), Франции (4 764 318) и России (4 614 834).

Напомним, по данным оперштаба на утро 8 апреля, в России за сутки выявлено 8 672 новых случая COVID-19 и 365 летальных исходов, вызванных вирусом.



Татьяна Демина