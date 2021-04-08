«Все, что накапливалось в 2020 году, выплескивается»: корпоративные банкротства выросли на 30% в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

В России компании стали банкротиться реже…

В начале 2021 года в России снизилось число компаний-банкротов, следует из озвученных сегодня данных системы «Федресурс». Суды за первый квартал года признали несостоятельными 2 395 юрлиц, что на 8,1% меньше, чем годом ранее — в преддверии пандемии, но еще до введения моратория.

Число корпоративных банкротств снижается второй год подряд, правда, в 2020-м их количество сократилось заметнее — на 19,9%. В прошлом году все изменил тот самый мораторий на банкротства, введенный правительством Михаила Мишустина. Он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. На 31 декабря 2020 года под него попадали 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП).

Действие моратория истекло 7 января 2021 года. «Завершение моратория на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности пострадавших от пандемии компаний пока не привело ни к росту числа банкротств, ни к заметному увеличению количества намерений кредиторов обратиться в суд с такими заявлениями. Часть заемщиков, которым не помогла реструктуризация, войдут в банкротство, скорее всего, уже ближе к концу года», — считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил журналистам: отсутствие роста количества банкротств после отмены моратория подтверждает тот факт, что мораторий имел тот эффект, на который он был рассчитан. При этом Торосов не исключил: возможно, мы еще увидим рост числа заявлений о банкротстве. «Определенное увеличение количества поданных заявлений как возможный отложенный из-за моратория эффект возможно», — приводит его слова «Интерфакс».

…но в Татарстане ситуация иная

Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по числу банкротств компаний в первом квартале года — здесь суды вынесли решения о банкротстве 81 компании. Первое место держит Москва — 467 банкротств (-13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), Московская область — 186 (-0,5%), Санкт-Петербург — 177 (-8,3%), Свердловская область — 85 (+9,0%).

Среди заметных банкротов этого года — бывший крупный подрядчик «Газпрома» из Азнакаево «Востокнефтеспецмонтаж». Фото tatarnews.ru

Но если в Москве и Петербурге число банкротств снизилось, в Свердловской области — выросло только на 9%, то в Татарстане — сразу на 30,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, в эту статистику, судя по данным «Федресурса», не попадают решения о введении наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления. Впрочем, в этих процедурах динамики не наблюдается: наблюдение и в первом квартале 2020-го, и в том же периоде 2021-го вводилось ровно 66 раз, внешнее управление — по одному разу.

Среди заметных банкротов этого года — ООО «Репродукт» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева (хотя основная часть его бизнес-империи обанкротилась ранее), бывший крупный подрядчик «Газпрома» из Азнакаево «Востокнефтеспецмонтаж» (наблюдение там ввели в июле 2020-го), челнинское транспортное предприятие МУП «Электротранспорт».

Число банкротящихся физлиц резко возросло

Адвокат, ассоциированный партнер юридической компании «Фурман и партнеры» Антон Фурман считает, что отложенный эффект пандемии уже начал действие, но с экономически активных регионов. «Это все сильные, активные, экономически развитые регионы, которые с самого начала имели определенный объем бизнеса. Больше бизнеса, больше долгов, больше банкротств», — полагает он.

— В целом это связано с медленным, но ростом экономической активности России, хотя это и может показаться странным. Есть рост, есть движение экономических связей, но то, что в 2020 году накапливалось, — долги, кредиты, обязательства, когда бизнес пытался всеми силами выжить… Сейчас бизнес понимает, что их ожидания оправдались, они понимают, что ситуация их губит, и они идут на банкротство, — говорит эксперт.

Фурман обращает внимание, что эффект уже проявился в другом секторе банкротств — физлиц. За первый квартал 2021 года российские суды признали банкротами 40 569 граждан РФ, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Значительный прирост физлиц-банкротов наблюдается во многих регионах, в соседней с Татарстаном Башкирии — на 76,2%, до 1 720 решений. Но Татарстан с точки зрения роста числа банкротств физлиц ушел недалеко: по данным «Федресурса», банкротами только в судебном порядке за первый квартал стали 1 047 граждан (с учетом тех, для кого ввели процедуру реструктуризации долгов), за тот же период годом ранее — 569 граждан.

— Все, что накапливалось в 2020 году, выплескивается именно в русло банкротств в 2021 году. Этот рост, скорее всего, будет продолжаться до конца 2021 года, может, и в 2022 году, — полагает Фурман.

Александр Артемьев