В Японии провели трансплантацию легких пациентке, переболевшей коронавирусом
В Японии врачи провели первую в мире пересадку части легких пациентке, пострадавшей от последствий коронавируса. Пациентка тяжело заболела воспалением легких от коронавируса в конце 2020-гогода, она была подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), дублирующему функции сердца и легких.
Поврежденные болезнью легкие восстановить было невозможно, поэтому ее муж и сын решили стать донорами для женщины. Операция по пересадке легких заняла 11 часов.
Сейчас пациентка находится в реанимации. Врачи ожидают, что она сможет вернуться к нормальной жизни через три месяца. Состояние ее супруга и сына также благоприятное, сообщает «РИА Новости».
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