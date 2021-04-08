В Японии провели трансплантацию легких пациентке, переболевшей коронавирусом

В Японии врачи провели первую в мире пересадку части легких пациентке, пострадавшей от последствий коронавируса. Пациентка тяжело заболела воспалением легких от коронавируса в конце 2020-гогода, она была подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), дублирующему функции сердца и легких.

Поврежденные болезнью легкие восстановить было невозможно, поэтому ее муж и сын решили стать донорами для женщины. Операция по пересадке легких заняла 11 часов.

Сейчас пациентка находится в реанимации. Врачи ожидают, что она сможет вернуться к нормальной жизни через три месяца. Состояние ее супруга и сына также благоприятное, сообщает «РИА Новости».

Ранее врачи РКБ Татарстана спасли женщину, у которой опухоль перекрыла легкие.

Ольга Плешкова