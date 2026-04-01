Отец Илона Маска восхитился чистотой и прекрасной едой в Казани и Москве

Инвестор намерен снова посетить столицу Татарстана

Отец бизнесмена Илона Маска, международный инвестор Эррол Маск, заявил, что «увиденное им в Москве и Казани» превзошло все его ожидание. Своими впечатлениями о двух российских городах он поделился в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

— То, что я увидел в Москве, в Казани, в других городах России превзошло мои ожидания. Я и представить не мог, как красива, хороша, привлекательна ваша столица. Чисто, цветы, прекрасная еда. Вокруг замечательные люди, — сказал он.

Напомним, что инвестор уже бывал в Татарстане. В 2025 году он посещал Иннополис, чтобы познакомиться с IT‑сектором России. Тогда отец миллиардера высоко оценил урбанистику Казани, отметив хорошее освещение в городе.

Накануне стало известно, что Эррол Маск снова посетит столицу Татарстана, чтобы поучаствовать в Российском венчурном форуме.

Никита Егоров