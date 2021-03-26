Врачи РКБ Татарстана спасли женщину, у которой опухоль перекрыла легкие

В Казани врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) спасли женщину, у которой опухоль перекрыла легкие. Изначально у пациентки заподозрили коронавирус, сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Instagram.

Еще в 2009 году женщина переболела пневмонией, поэтому она всегда подкашливала. Но недавно к этому прибавилась и одышка. Поначалу она не придала этому значения: врач предупредил ее, что последствия останутся на всю жизнь. Она работала, занималась своими делами, не обращая внимание на ухудшение здоровья.

В августе 2020 года женщину пригласили на работу в Казань. Но она не сразу пошла к врачу, скрывала от всех симптомы. Работая среди спортсменов, ей было стыдно за свои проблемы со здоровьем, признавалась девушка. А если начинала задыхаться на улице, делала вид, что засмотрелась на что-то.

Однажды женщина вообще не смогла собраться на работу из-за нехватки воздуха. Только после этого инцидента она обратилась к терапевту по месту жительства, который сразу же ее направил в инфекционный госпиталь РКБ, заподозрив COVID-19.

Во время компьютерной томограммы специалисты обнаружили опухоль, которая полностью закрывала одно легкое и частично второе. Врачи первым делом провели бронхоскопию. Специальной эндоскопической петлей специалисты срезали участок опухоли, которая мешала женщине дышать и аккуратно извлекли ее.

Женщина уже идет на поправку, рассказали медики.

Ранее врачи РКБ Татарстана провели сложную операцию на позвоночнике мужчине, который попал в ДТП.



Татьяна Леухина