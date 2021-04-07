«Салават Юлаев» продлил контракт с Манниненом на два года

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Новый контракт с финским хоккеистом рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2022/23. Сразу после подписания договора Маннинен отметил, что не рассматривал другие предложения из КХЛ.

— Я очень счастлив и рад, что мы подписали новый контракт. Я рассматривал предложения только от «Салавата» и хотел продолжить играть в Уфе, — приводит слова Маннинена пресс-служба уфимцев.

Фото: hcsalavat.ru

Нынешний сезон стал для финского нападающего вторым в «Салавате Юлаеве». В регулярном чемпионате-2020/21 Маннинен провел 55 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка. В Кубке Гагарина он отметился пятью (2+3) баллами за результативность, сыграв во всех девяти играх команды в плей-офф.

Напомним, «Салават Юлаев» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в полуфинале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4.