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В Казани начался судебный допрос экс-главы ТФБ Роберта Мусина

09:28, 07.04.2021 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 7
В Казани начался судебный допрос экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Гособвинитель и представитель АСВ заготовили целые папки с вопросами к обвиняемому в злоупотреблениях полномочиями с ущербом в 1,5 млрд рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

Впрочем, право первым задать вопросы к главному фигуранту получил его защитник Алексей Клюкин.

Перед этим суд допросил экс-начальника отдела банковского надзора Волго-Вятского управления Банка России Нуранию Хайруллину.

Встав за трибуну, Мусин рассказал, что ТФБ создавался в 93 году. «Всех учредителей я сейчас не вспомню. Акционеров было 20 или 30 — надо архивы поднять», сообщил он. По словам обвиняемого, как физлицо в организации банка он участия не принимал, действовал через Фонд «Доверие».

Экс-глава «Татфондбанка» пояснил, что с 94 года он занимал пост председателя Совета директоров банка, и в первые годы Совет занимался определением стратегии развития кредитного учреждения — на год, три. Также он пояснил, кто из его замов входил в правление банка в 2016 году и за какие направления они отвечали.

По существу эпизода с кредитованием ГК «Домо» Роберт Мусин заявил, что данная группа компаний не была аффилирована с «Татфондбанком». «По крайней мере юридически», — добавил он. И сообщил, что группа компаний за годы работы стала крупным заемщиком банка, но резкое повышение курса доллара в 2008-м стало причиной начала серьезных трудностей у «Домо».

Днем ранее суд передопросил представителя потерпевшего АСВ.

Подробности сегодняшнего заседания — в материале «Реального времени».

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    КАК СКАЗАЛ ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ КУЛЬТОВОГО ФИЛЬМА КАПИТАН ЖЕГЛОВ;
    " ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ в ТЮРЬМЕ". ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ДОЛГО.
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  • Анонимно 07 апр
    За украденные миллиарды, Мусин должен сидеть по жизненно!!! Дома устал сидеть без дела наверное, пусть поработает в местах не столь отдаленных!!!
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  • Анонимно 07 апр
    Мусин,ты и твоя гоп компания сломали жизни тысяч людей!
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  • Анонимно 07 апр
    Ну, вот просто слов нет. Сначала, обманув доверчивых медработников, которых просто почти принудительно заставили отдать свои фантики- ваучеры в Доверие, создали ТФБ, даже не уведомив дураков о том, что их фаетики улетели. Так же поступили и с национальным чековым фондом Татарстана. А потом, действуя конечно же в интересах определенной, но до сих пор не установленной группы лиц, Мусин и Ко играли в бизнес, который почему- оказался совершенно неудачным для пострадавших вкладчиков(но не призганных потерпевшими), но вполне удачным для всей гоп- компании, поскольку к часу Х они успели удачно разделить совместно нажитое имущество со своими рожственниками и взять с них теперь полсто нечего кроме драных трусов и старых домашних тапочек. И срок Мусин уже отмотал, сидя в своей суперэлитной квартире. ЦБ переживает, что поссияне не хотят инвестировать в россий бизнес. Ну, было бы странное, если бы хотели. Весь российский бизнес- в интересах узкой группы лиц, который кинет хоть вкладчиков, хоть мелких инвесторов не задумываясь. И ТФБ тому яркий пример
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  • Анонимно 07 апр
    Заведомо невозвратные кредиты фирмам-пустышкам активно выдавались начиная с 2013года(если не раньше), а Мусин Р. был председателем правления только с 2010г по 8дек.2013г, а затем вновь был назначен им с 19 марта 2016г! Неувязочка получается! А ?! Господин Клюкин, вы здесь ничего странного не замечаете???
    Почему не предъявлены обвинения лицам, которые были председателями правления Татфондбанка в период с 9декабря 2013г по 18марта 2016г?
    При чем здесь статья 201 УК РФ ?!
    Почему нет обвинений по ст.210, ст.159 и ст.174 УК РФ???!!!
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  • Анонимно 07 апр
    А что, господин Мусин не помнит, когда точно он был председателем правления Татфондбанка???
    В официальных источниках в Интернете имеется следующая информация о том, кто руководил банком в период с 2010г по 2016г.:
    — Мусин Р.Р. был им с ноября 2010г по 8дек.2013г.
    —Тагирова Н.Ш.— с 9дек.2013г по май 2015г.
    —Мингазетдинов И.А.—с июня 2015г по 17.12.2015г.
    —Загидуллин М.Р.—с 18.12.2015г по 18.03.2016г.
    А с 19марта 2016г пред.правления снова стал Мусин Р.Р.
    Непонятно только одно — почему обвиняют только одного Мусина Р.Р.?
    А ведь заведомо невозвратные кредиты выдавались как по конвеейру этим всем сомнительным фирмам в период с 2013г по 2016г.!
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  • Анонимно 08 апр
    Пошли заключительные серии спектакля о том, как и куда ушли активы Татфондбанка ! В главной роли —заслуженный экономист РТ и депутат Госсовета Роберт Мусин ! Остальные —НЕ УСТАНОВЛЕНЫ !
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