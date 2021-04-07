В Казани начался судебный допрос экс-главы ТФБ Роберта Мусина
Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Гособвинитель и представитель АСВ заготовили целые папки с вопросами к обвиняемому в злоупотреблениях полномочиями с ущербом в 1,5 млрд рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».
Впрочем, право первым задать вопросы к главному фигуранту получил его защитник Алексей Клюкин.
Перед этим суд допросил экс-начальника отдела банковского надзора Волго-Вятского управления Банка России Нуранию Хайруллину.
Встав за трибуну, Мусин рассказал, что ТФБ создавался в 93 году. «Всех учредителей я сейчас не вспомню. Акционеров было 20 или 30 — надо архивы поднять», сообщил он. По словам обвиняемого, как физлицо в организации банка он участия не принимал, действовал через Фонд «Доверие».
Экс-глава «Татфондбанка» пояснил, что с 94 года он занимал пост председателя Совета директоров банка, и в первые годы Совет занимался определением стратегии развития кредитного учреждения — на год, три. Также он пояснил, кто из его замов входил в правление банка в 2016 году и за какие направления они отвечали.
По существу эпизода с кредитованием ГК «Домо» Роберт Мусин заявил, что данная группа компаний не была аффилирована с «Татфондбанком». «По крайней мере юридически», — добавил он. И сообщил, что группа компаний за годы работы стала крупным заемщиком банка, но резкое повышение курса доллара в 2008-м стало причиной начала серьезных трудностей у «Домо».
Днем ранее суд передопросил представителя потерпевшего АСВ.
Подробности сегодняшнего заседания — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджетБанкиИнвестицииНедвижимость Татарстан
комментарии
" ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ в ТЮРЬМЕ". ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ДОЛГО.
Почему не предъявлены обвинения лицам, которые были председателями правления Татфондбанка в период с 9декабря 2013г по 18марта 2016г?
При чем здесь статья 201 УК РФ ?!
Почему нет обвинений по ст.210, ст.159 и ст.174 УК РФ???!!!
В официальных источниках в Интернете имеется следующая информация о том, кто руководил банком в период с 2010г по 2016г.:
— Мусин Р.Р. был им с ноября 2010г по 8дек.2013г.
—Тагирова Н.Ш.— с 9дек.2013г по май 2015г.
—Мингазетдинов И.А.—с июня 2015г по 17.12.2015г.
—Загидуллин М.Р.—с 18.12.2015г по 18.03.2016г.
А с 19марта 2016г пред.правления снова стал Мусин Р.Р.
Непонятно только одно — почему обвиняют только одного Мусина Р.Р.?
А ведь заведомо невозвратные кредиты выдавались как по конвеейру этим всем сомнительным фирмам в период с 2013г по 2016г.!