В Казани начался судебный допрос экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Гособвинитель и представитель АСВ заготовили целые папки с вопросами к обвиняемому в злоупотреблениях полномочиями с ущербом в 1,5 млрд рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Впрочем, право первым задать вопросы к главному фигуранту получил его защитник Алексей Клюкин.

Перед этим суд допросил экс-начальника отдела банковского надзора Волго-Вятского управления Банка России Нуранию Хайруллину.

Встав за трибуну, Мусин рассказал, что ТФБ создавался в 93 году. «Всех учредителей я сейчас не вспомню. Акционеров было 20 или 30 — надо архивы поднять», сообщил он. По словам обвиняемого, как физлицо в организации банка он участия не принимал, действовал через Фонд «Доверие».

Экс-глава «Татфондбанка» пояснил, что с 94 года он занимал пост председателя Совета директоров банка, и в первые годы Совет занимался определением стратегии развития кредитного учреждения — на год, три. Также он пояснил, кто из его замов входил в правление банка в 2016 году и за какие направления они отвечали.

По существу эпизода с кредитованием ГК «Домо» Роберт Мусин заявил, что данная группа компаний не была аффилирована с «Татфондбанком». «По крайней мере юридически», — добавил он. И сообщил, что группа компаний за годы работы стала крупным заемщиком банка, но резкое повышение курса доллара в 2008-м стало причиной начала серьезных трудностей у «Домо».

Днем ранее суд передопросил представителя потерпевшего АСВ.

Подробности сегодняшнего заседания — в материале «Реального времени».