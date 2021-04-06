В России зарегистрировали 8 328 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 8 328 случаев COVID-19. Общее число заболевших за весь период увеличилось до 4 597 868, сообщает оперштаб РФ.
За сутки зарегистрировали 389 летальных случаев. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 101 106 россиян.
За минувшие сутки выздоровели 8 902 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего — 4 220 035 человек.
Подборка свежих новостей о пандемии коронавируса в России и мире — в материале «Реального времени».
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