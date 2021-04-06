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В России зарегистрировали 8 328 новых случаев COVID-19

11:20, 06.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 8 328 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 8 328 случаев COVID-19. Общее число заболевших за весь период увеличилось до 4 597 868, сообщает оперштаб РФ.

За сутки зарегистрировали 389 летальных случаев. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 101 106 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки выздоровели 8 902 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего — 4 220 035 человек.

Подборка свежих новостей о пандемии коронавируса в России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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