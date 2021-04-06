В Минэкономразвития прогнозируют замедление годовой инфляции после ускорения в марте

В Минэкономразвития России прогнозируют замедление годовой инфляции в апреле до 5,5—5,6%. В ведомстве заявили, что ее пик пройдет в марте.

«Начиная с апреля, ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года», — говорится в обзоре «Картина инфляции. Апрель 2021 года».

В Минэкономразвития ожидают, что по итогам текущего месяц в месячном выражении рост инфляции в России составит 0,5—0,6%.

Напомним, по данным Росстата, в России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале текущего года. Цены на продовольственные товары в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 7,58%, на непродовольственные — на 5,92%, на услуги — на 2,91%.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее в ЦБ заявляли, что годовая инфляция в стране достигнет пика в 5,5% в феврале — марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться. При этом в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка отмечается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%.



Татьяна Демина