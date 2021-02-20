Центробанк: в I—III кварталах 2021 года инфляция будет выше 4%

Годовая инфляция в России будет превышать целевое значение в I—III кварталах 2021 года. «На среднесрочном горизонте с учетом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — спрогнозировали в регуляторе.

При этом ожидается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

В документе также написано, что дезинфляционное влияние отрицательного разрыва выпуска в 2021 году будет существенно меньше ожидаемого ранее.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в стране достигнет пика в 5,5% в феврале-марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что по итогам января годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 5,1%, но показатель в республике остается ниже среднего по России (5,2%).

Татьяна Демина