Центробанк РФ: инфляция на пике в феврале-марте составит 5,5%

Фото: Максим Платонов

Годовая инфляция в России достигнет пика в 5,5% в феврале-марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.



«Если говорить о месячных данных, то это может быть даже, скорее, в феврале, но если смотреть годовую инфляцию понедельную, то это может быть в первой половине марта, потом у нас будет заметен эффект базы прошлого года», — цитирует ее «Интерфакс».



Банк России также не ожидает резкого роста инфляции после истечения срока действия соглашений по ценам на продукты питания.

Сегодня, напомним, Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,5—4% до 3,7—4,2%.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2020 года инфляция в Татарстане составила 0,9%, с января по декабрь — 4,8%.