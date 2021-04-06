В России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79%

В России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале текущего года, следует из данных Росстата.

Цены на продовольственные товары в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 7,58%, на непродовольственные — на 5,92%, на услуги — на 2,91% . По сравнению с февралем они выросли на 0,82%, 0,72% и 0,37% соответственно.

Цены в марте выросли, в частности, на куриные яйца (на 5,3% в среднем по России), куриное мясо (7,19%), подсолнечное масло (на 1,2%) и сахарный песок (на 2,1%). Снижение цен наблюдалось на овощи: так, в прошлом месяце огурцы стали дешевле в среднем на 25,2%, помидоры — на 7,4%, апельсины — на 3%.

Газовое моторное топливо в России подорожало на 6,5%, спички — на 2,9%. Цены на автомобильный бензин выросли в марте на 1,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в феврале текущего года в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%. В январе этот показатель составлял 5,19%.



Напомним, ранее в ЦБ заявляли, что годовая инфляция в стране достигнет пика в 5,5% в феврале-марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться. При этом в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка отмечается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%.



Татьяна Демина