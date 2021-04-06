В России предложили сделать День космонавтики выходным

Главе Минтруда России Антону Котякову предложили сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем. С такой инициативой к нему обратился председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.

12 апреля в России отмечается одна из самых значимых дат в общественной жизни России в 2021 году — 60-летие полета в космос Юрия Гагарина.

В обращении указывается, что специалисты движения уже разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющих сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем на всей территории РФ. Общественники отмечают, что количество выходных не увеличится: один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля.

Как подчеркивает автор письма, инициатива тем более актуальна, потому что 2021 год в России по указу президента назван Годом науки и технологии, пишет «РИА Новости».

В феврале опрос показал, что больше половины россиян (54%) выразили желание увеличить количество государственных праздников и оплачиваемых выходных.



Татьяна Леухина