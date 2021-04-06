«Нефтехимик» ведет переговоры только с Либором Гудачеком. Его брат Юлиус клубу не интересен

«Нефтехимик» не интересуется услугами вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека. Об этом «Реальному времени» сообщил директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

По его словам, «Нефтехимик» заинтересован только в продлении соглашения с нападающим Либором Гудачеком. Его брата в Нижнекамск пока приглашать не намерены.

Ларионов также отметил, что на данный момент нижнекамцы ведут переговоры исключительно с российскими хоккеистами. В том числе, с нападающим Павлом Порядиным, чей действующий контракт с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Игорь Ларионов. Фото: hcnh.ru

Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном переходе Юлиуса Гудачека в «Нефтехимик», где он должен был воссоединиться с братом Либором. Отметим, что контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до конца апреля 2021 года. После его завершения хоккеист станет свободным агентом.

Контракт с Либором Гудачеком был расторгнут нижнекамским клубом в феврале текущего года по экономическим соображениям.

Либор Гудачек. Фото: hcnh.ru

Напомним, недавно «Нефтехимик» расстался с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным.

