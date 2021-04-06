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«Нефтехимик» ведет переговоры только с Либором Гудачеком. Его брат Юлиус клубу не интересен

12:02, 06.04.2021
«Нефтехимик» ведет переговоры только с Либором Гудачеком. Его брат Юлиус клубу не интересен
Фото: vk.com/spartakhc

«Нефтехимик» не интересуется услугами вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека. Об этом «Реальному времени» сообщил директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

По его словам, «Нефтехимик» заинтересован только в продлении соглашения с нападающим Либором Гудачеком. Его брата в Нижнекамск пока приглашать не намерены.

Ларионов также отметил, что на данный момент нижнекамцы ведут переговоры исключительно с российскими хоккеистами. В том числе, с нападающим Павлом Порядиным, чей действующий контракт с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Игорь Ларионов. Фото: hcnh.ru

Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном переходе Юлиуса Гудачека в «Нефтехимик», где он должен был воссоединиться с братом Либором. Отметим, что контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до конца апреля 2021 года. После его завершения хоккеист станет свободным агентом.

Контракт с Либором Гудачеком был расторгнут нижнекамским клубом в феврале текущего года по экономическим соображениям.

Либор Гудачек. Фото: hcnh.ru

Напомним, недавно «Нефтехимик» расстался с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным.

СпортХоккей
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