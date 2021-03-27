«Нефтехимик» расстался с Галузиным и Осиповым
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракты с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным. Сообщается, что расторжение произошло по соглашению сторон.
Галузин в сезоне-2020/2021 сыграл в 44 играх и набрал 18 (5+13) очков.
Александр Осипов в прошедшем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 11 (4+7) баллов за результативность.
«Мы благодарим Владимира и Александра за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Нефтехимика» в социальных сетях и на официальном сайте клуба.
Нижнекамская команда в прошедшем сезоне заняла 20-е место в общей турнирной таблице КХЛ, набрав 40 очков.СпортХоккей Татарстан
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