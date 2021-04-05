Казанские предприниматели обвиняются в попытке незаконно вывезти за границу более $130 тысяч

Два казанских предпринимателя обвиняются в попытке незаконного перемещения через таможенный пост аэропорта «Казань» иностранной валюты в сумме более $130 тысяч. Инцидент произошел в январе текущего года.

Следствие установило, что бизнесмены заявили уполномоченному органу об отсутствии наличных денег, подлежащих таможенному декларированию. Преступление выявили при их личном досмотре с использованием техоборудования и служебной собаки.

Предпринимателям предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: psut.sledcom.ru

Обвинительное заключение утвердил Татарский транспортный прокурор. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Деньги, которые предприниматели незаконно пытались вывезти за границу, изъяты и подлежат обращению в доход государства.

Ранее «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанской таможни уточнили, что у обоих мужчин в багаже обнаружили крупные суммы в долларах США. Один пытался незаконно вывезти $62 тысячи, другой — $70 тысяч. Без подачи декларации разрешено перемещать через таможенную границу лишь $10 тысяч.

Татьяна Демина