Казанские предприниматели обвиняются в попытке незаконно вывезти за границу более $130 тысяч
Два казанских предпринимателя обвиняются в попытке незаконного перемещения через таможенный пост аэропорта «Казань» иностранной валюты в сумме более $130 тысяч. Инцидент произошел в январе текущего года.
Следствие установило, что бизнесмены заявили уполномоченному органу об отсутствии наличных денег, подлежащих таможенному декларированию. Преступление выявили при их личном досмотре с использованием техоборудования и служебной собаки.
Предпринимателям предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обвинительное заключение утвердил Татарский транспортный прокурор. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Деньги, которые предприниматели незаконно пытались вывезти за границу, изъяты и подлежат обращению в доход государства.
Ранее «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанской таможни уточнили, что у обоих мужчин в багаже обнаружили крупные суммы в долларах США. Один пытался незаконно вывезти $62 тысячи, другой — $70 тысяч. Без подачи декларации разрешено перемещать через таможенную границу лишь $10 тысяч.
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