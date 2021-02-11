В аэропорту Казани служебная собака таможенников нашла 130 тысяч долларов
Два пассажира рейса Казань — Стамбул стали фигурантами уголовных дел по итогам таможенного контроля в международном аэропорту Казани. Служебная собака таможенников смогла унюхать в их багаже наличные денежные средства, при этом никаких деклараций владельцы багажа не подавали.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанской таможни, у обоих мужчин в багаже обнаружили крупные суммы в долларах США. Один пытался незаконно вывезти $62 тысячи, другой — $70 тысяч. Без подачи декларации разрешено перемещать через таможенную границу лишь $10 тысяч.
С рейса в Турцию обоих сняли.
«По выявленным фактам контрабандного вывоза валюты в рамках возбужденных уголовных дел в настоящее время проводятся неотложные следственные действия», — комментирует ситуацию замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов. Дела возбуждены по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере).
Ранее в Казани начался суд по уголовному делу о незаконном выводе за границу 119 млн рублей.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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