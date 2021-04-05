Познер прокомментировал инцидент в Грузии

Журналист Владимир Познер прокомментировал инцидент, который произошел с ним в Грузии, в своем аккаунте в Instagram. Ранее в Тбилиси прошла акция протеста — против его приезда. Представители неправительственных организаций и некоторые члены партий оппозиции выразили свое недовольство. Гостиницу, в которой остановился журналист, окружила полиция. Активисты забросали здание яйцами.

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно», — написал Познер.

Также он отметил: «Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания».

Ранее он объяснил, почему не дает комментарии СМИ: «Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду».

Алексей Нечаев