Познер прокомментировал акцию протеста в Тбилиси

Фото: wikipedia.org/ Augustas Didžgalvis

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал протесты в грузинской столице Тбилиси, вспыхнувшие из-за его приезда. Об этом он написал на сайте «Познер Online».

Он объяснил, почему не дает комментарии СМИ: «Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду».

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. У отеля, где остановился российский телеведущий, прошла акция. Там были столкновения протестующих с полицией. Они забросали яйцами здание гостиницы. Познер перебрался в другой отель, но и там его тоже настигли митингующие.

Протестующие утверждали, что Познер не признает территориальную целостность страны и поэтому его приезд неприемлем. На фоне протестов Познер покинул грузинскую столицу.

Маргарита Головатенко