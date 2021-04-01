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В Тбилиси из-за приезда Познера прошла акция протеста

03:17, 01.04.2021
В Тбилиси из-за приезда Познера прошла акция протеста
Фото: wikipedia.org/ Augustas Didžgalvis

В связи с приездом в Тбилиси журналиста Владимира Познера прошла акция протеста — против его приезда протест выразили представители неправительственных организаций и некоторые члены партий оппозиции. Гостиницу, в которой остановился журналист, окружила полиция, сообщает Sputnik Грузия.

По мнению протестующих, Познера не стоило допускать в страну, поскольку он не признает территориальную целостность Грузии. По сообщению грузинских телекомпаний, Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения.

В МВД Грузии журналистам прокомментировали, что Познер, будучи гражданином США, не нарушил закон «об оккупированных территориях». По сообщению протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании гостиницы «Винотель», в которой и остановился журналист.

Маргарита Головатенко
Справка

Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение территорий без разрешения Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом или тюремным заключением до четырех лет. Москва неоднократно призывала к тому, чтобы отменить этот закон.

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