В отношении медработника психдиспансера возбудили дело о халатности после взрыва дома в Зеленодольске

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении медработника, который принял решение отказать в госпитализации пожилому мужчине, угрожавшему взорвать квартиру.

Бастрыкин поручил следователям обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, которые страдают психическими заболеваниями, а также рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителю Следственного управления по РТ он поручил проанализировать практику принудительного лечения в регионе, сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел взрыв, в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они рассказали медработникам, что мужчина злоупотребляет алкоголем, неадекватно себя ведет и угрожает взорвать квартиру. Но сотрудники диспансера отказались его госпитализировать. Из-за неприязненных отношений с родными пенсионер осуществил свои намерения.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили ряд уголовных дел по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ), «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Дела соединены в одно производство.