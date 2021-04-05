976,1 млрд рублей «плохих» долгов россиян по кредитам — это много или мало?

Объем просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на начало марта достиг 976,1 млрд рублей, следует из данных Центробанка. За год этот показатель вырос на 176 млрд рублей, или на 22%.

При этом в предыдущие годы объемы просроченной задолженности снижались: в марте 2020-го по сравнению с тем же периодом предыдущего он упал на 1,2%, а в марте 2019-го к 2018 году — на 5%.

В пресс-службе Центробанка связали рост просроченной задолженности с последствиями пандемии.

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— Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию, — приводят заявление регулятора «Известия».

Президент СРО НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) Эльман Мехтиев отметил, что около 70% заемщиков объясняли выход на просрочку ухудшением своего финансового состояния. Он также утверждает, что рост долгов в основном пришелся на залоговое кредитование, которое считалось более надежным в сравнении с другими видами.

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович рассказал, что за год число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на три месяца и суммой свыше 500 тыс. рублей выросло с 0,9 млн до 1,1 млн человек.

976,1 млрд рублей долгов перед банками — это:

— 4,6% от общего кредитного портфеля физлиц в России, который на 1 марта составил 20,8 трлн рублей.

— 15,3% от этих долгов приходится на кредитные карты — по ним уровень просроченной задолженности оценивается в 149,6 млрд рублей.

— Еще 7,9% приходится на ипотечные кредиты — по ним ЦБ оценивает просрочку в 77,6 млрд рублей.

— Примерно по 887,3 тыс. рублей долга на каждого заемщика с крупной просрочкой, исходя из приведенной выше оценки ОКБ.

— Меньше, чем хранится на эксроу-счетах участников долевого строительства, — эта сумма составляет 1,41 трлн рублей.

— 321 085 среднестатистических ипотек — средний размер ипотеки в России составляет 3,04 млн рублей.

— 4 357 589 потребкредитов, размер которых в среднем составляет 224 тыс. рублей.

Александр Артемьев