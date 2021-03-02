Потребкредит в 224,5 тысячи рублей — это много или мало?

Средний размер выданных в России потребительских кредитов в январе 2021 года возрос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сейчас этот показатель составляет 224,5 тыс. рублей, причем в сравнении с декабрем 2020-го «средний чек» потребкредита вырос всего на 500 рублей.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (335,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (332,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (295,4 тыс. рублей).

Согласно истории исследований, «пики» размера потребкредита фиксировались в марте 2020-го (231,3 тыс. рублей), а также в октябре 2020 года (236 тыс. рублей). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что выдача потребительских кредитов в январе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, снизилась более чем на 11%. «В целом это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — полагает эксперт.

Кредит на 224,5 тысячи рублей — это

На 34,7 тысячи больше, чем средний размер потребкредита в Татарстане, — по данным того же НБКИ, по итогам января 2021 года «средний чек» потребкредита в республике составляет 189 783 рубля. По сравнению с тем же периодом 2020 года он тоже вырос — на 28,4%.

— по данным того же НБКИ, по итогам января 2021 года «средний чек» потребкредита в республике составляет 189 783 рубля. По сравнению с тем же периодом 2020 года он тоже вырос — на 28,4%. Платеж в размере примерно от 8,9 до 9,3 тысячи рублей в месяц — при средних размерах процентной ставки от 12 до 16% годовых (данные ЦБ) и среднем сроке потребкредита в 29 месяцев (данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за семь месяцев 2020 года).

— при средних размерах процентной ставки от 12 до 16% годовых (данные ЦБ) и среднем сроке потребкредита в 29 месяцев (данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за семь месяцев 2020 года). При таких платежах на погашение потребкредита уйдет примерно четверть средней зарплаты жителя Татарстана , которая по итогам девяти месяцев 2020 года составила 38,1 тыс. рублей.

, которая по итогам девяти месяцев 2020 года составила 38,1 тыс. рублей. На такую сумму кредита можно приобрести отечественный автомобиль LADA Priora или Granta, а также ряд иномарок — например, Kia Picanto, Chevrolet Lacetti, Renault Megane и другие (данные Auto.ru). Но — с пробегом , на новое авто рассчитывать не стоит. Покупка автомобиля при этом — третья по популярности цель потребкредита (целевые автокредиты здесь не учитываются), чаще такой кредит берут только на ремонт и строительство.

LADA Priora или Granta, а также ряд иномарок — например, Kia Picanto, Chevrolet Lacetti, Renault Megane и другие (данные Auto.ru). , на новое авто рассчитывать не стоит. Покупка автомобиля при этом — третья по популярности цель потребкредита (целевые автокредиты здесь не учитываются), чаще такой кредит берут только на ремонт и строительство. На 40 тысяч меньше, чем в среднем россияне тратили на ремонт в 2020 году, — по данным сервиса «Сбербанк страхование», эта сумма составляет 265 тысяч рублей.

Александр Артемьев