Три миллиона рублей по ипотеке — это много или мало?

Средний размер ипотечного кредита в России в январе впервые превысил 3 млн руб., следует из опубликованных сегодня данных бюро кредитных историй «Эквифакс». За месяц средний размер ипотеки вырос на 1,7% и достиг рекордных 3 004 000 рублей.

Как заявил директор «Эквифакса» Олег Лагуткин, причина роста «среднего чека» по ипотеке кроется в росте цен на недвижимость. «Рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Однако качество кредитов, по его мнению, остается стабильным, а следовательно, для рынка негативных последствий рост «среднего чека» не несет. По мнению Лагуткина, в будущем средняя сумма ипотеки продолжит расти, примерно на семь процентов в год.

Ипотека в 3 миллиона рублей — это

на 800 тысяч рублей больше, чем средняя ипотека в Татарстане — здесь «средний чек» оценивается в 2,2 млрд рублей, правда, уже по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год средняя сумма ипотеки в республике также выросла на 1,8%;

— здесь «средний чек» оценивается в 2,2 млрд рублей, правда, уже по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год средняя сумма ипотеки в республике также выросла на 1,8%; почти в два раза меньше, чем средняя ипотека в Москве — там берут кредит в среднем на сумму в 5,7 млн рублей (данные НБКИ);

— там берут кредит в среднем на сумму в 5,7 млн рублей (данные НБКИ); примерно 21,5 тысячи в месяц — при сроке кредита в 16 лет (на этот срок, по данным того же НБКИ, чаще всего берут ипотеку), льготной ставке в 6,5% и с минимальным первоначальным взносом в 453,75 тыс. рублей;

— при сроке кредита в 16 лет (на этот срок, по данным того же НБКИ, чаще всего берут ипотеку), льготной ставке в 6,5% и с минимальным первоначальным взносом в 453,75 тыс. рублей; при таком размере платежа в Казани на нее будет уходить половина средней зарплаты горожанина — в июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей;

горожанина — в июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей; в Казани на эту сумму можно приобрести квартиру площадью от 23 кв. м (Вахитовский район) до 32 кв. м (Советский или Московский районы);

(Вахитовский район) до 32 кв. м (Советский или Московский районы); меньше одного биткоина — на сегодня одна единица криптовалюты стоит около 3,4 млн рублей.

Александр Артемьев