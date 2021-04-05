В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за постоянное вождение в нетрезвом виде

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Теперь за такое правонарушение водителя ждет наказание от двух до трех лет лишения свободы, сообщает ТАСС.



Также назначения наказания будут обеспечивать путем увеличения сроков принудительных работ на тот же срок, а еще увеличением размера штрафа — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей вместо 200—300 тыс. рублей или же в размере зарплаты или другого дохода за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о рассмотрении этой инициативы Госдумой. МВД России по поручению вице-премьера Юрия Борисова разрабатывало поправки в Уголовный кодекс РФ об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии опьянения.

Маргарита Головатенко