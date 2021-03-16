В МВД предложили ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

МВД России по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки в уголовный кодекс РФ об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает «Коммерсант».



Изменения касаются ст. 264.1 УК — она устанавливает санкции для водителей, которых уже привлекали к ответственности за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования в рамках КоАП. Сейчас за повторное нарушение в течение года водителя либо лишат свободы на срок до двух лет, либо вынудят заплатить штраф в размере 100—300 тысяч рублей. Предусмотрены и другие виды наказаний.

МВД предлагает увеличить штраф до 500 тысяч рублей, увеличить срок отбывания наказания до трех лет, а еще исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет. Причина ужесточения наказания проста — как сообщает издание, введенная в 2014 году ст. 264.1 УК РФ пьяных водителей не сдерживает: на бытовом уровне такое нарушение воспринимается как незначительное.

Документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Поправки поддержали в государственно-правовом управлении президента, а еще в Генпрокуратуре, Верховном суде и Следкоме РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане заработал Telegram-бот, куда жители могут написать анонимную жалобу на пьяных водителей. Также в Госавтоинспекции Казани напоминали водителям об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения стихотворением и необычным видеороликом.

Маргарита Головатенко