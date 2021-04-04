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Голикова: в России резко возросло число желающих вакцинироваться от коронавируса

15:20, 04.04.2021
Голикова: в России резко возросло число желающих вакцинироваться от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России резко возросло число желающих сделать прививку от коронавируса, заявила в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, чтобы сохранить здоровье себе и близким, нужно привиться от COVID-19 перед началом весенне-летнего сезона: «Это не страшно, это безболезненно», — сказала вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Голикова не исключала роста заболеваемости коронавирусом в апреле — мае из-за его сезонного характера. Также она предупреждала, что численность населения будет снижаться в ближайшие несколько лет в силу объективных демографических трендов.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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