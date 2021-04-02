Голикова заявила, что численность населения России будет снижаться несколько лет

В России численность населения будет снижаться в ближайшие несколько лет в силу объективных демографических трендов. Об этом предупредила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Перед государством стоит задача переломить эту тенденцию, обеспечить устойчивый рост численности населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности к 2030 году, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошлый год и два месяца 2021 года от коронавируса умерли 223 тысячи россиян. Из них в 122 180 случаях COVID-19 был основной причиной летального исхода. В 24 656 случаях коронавирус тоже предполагается как основная причина смерти, но нужно провести дополнительные медицинские исследования. В 17 866 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, которое «помогало» развиваться другим болезням, таким образом ускоряя смерть пациентов. Еще в 59 тысячах случаях коронавирус не повлиял на наступление смерти, хоть и был сопутствующим заболеванием.



Татьяна Леухина