Пропавшего казанца неожиданно нашли во Владимирской области

Жителя Казани, с 7 марта находившегося в розыске, нашли во Владимирской области, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» Татарстана.



Мужчина попал в одну из больниц во Владимирской области. У него с собой не было документов, он не помнил, как оказался во Владимире. Однако он смог сообщить свое имя и город проживания. Волонтеры смогли найти заявку на поиск казанца и связаться с родными — они приехали за ним.

Ранее в редакцию «Реального времени» обращались родственники пропавшего в Елабуге 28-летнего жителя Казани Марселя Сафина. Родственники мужчины подозревают, что его могли похитить.

Маргарита Головатенко