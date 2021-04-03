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Пропавшего казанца неожиданно нашли во Владимирской области

17:17, 03.04.2021
Пропавшего казанца неожиданно нашли во Владимирской области
Фото: vk.com

Жителя Казани, с 7 марта находившегося в розыске, нашли во Владимирской области, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» Татарстана.

Мужчина попал в одну из больниц во Владимирской области. У него с собой не было документов, он не помнил, как оказался во Владимире. Однако он смог сообщить свое имя и город проживания. Волонтеры смогли найти заявку на поиск казанца и связаться с родными — они приехали за ним.

Ранее в редакцию «Реального времени» обращались родственники пропавшего в Елабуге 28-летнего жителя Казани Марселя Сафина. Родственники мужчины подозревают, что его могли похитить.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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